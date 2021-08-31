Глава МИДа Армении приехал в Москву

Новый министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приехал в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Для Мирзояна это первый зарубежный визит после назначения на пост главы МИДа 19 августа 2021 года. Ранее он занимал должность спикера парламента республики.

"Это мой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении, и это неудивительно: Россия - военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. В этой связи я хотел бы подтвердить готовность армянской стороны и далее выстраивать свои отношения с РФ на основе договора "О дружбе, сотрудничестве, и взаимной помощи" от 1997 года, декларации "О союзническом взаимодействии", - заявил Мирзоян.

Углубление стратегических отношений с Россией

Мирзоян подчеркнул готовность Еревана углублять отношения с РФ, что "целиком отражено в программе деятельности правительства, сформированного в результате внеочередных парламентских выборов".

В новой программе кабмина команда премьер-министра Никола Пашиняна подчеркнула важность углубления стратегических отношений с Москвой, а также продолжения сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Роль России в Нагорном Карабахе

По словам главы МИДа Армении, развертывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе создает условия для восстановления там нормальных условий жизни.

"Россия сыграла ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха. Развертывание российских миротворческих сил в Арцахе как фактор недопущения провокаций со стороны Баку и фактор, обеспечивающий безопасность народа Нагорного Карабаха, создает условия для восстановления нормальных условий жизни", - заявил он.

"Деструктивная политика Азербайджана"

Мирзоян возложил на Азербайджан вину за сохранение напряженности на Южном Кавказе. По его словам, Баку не выполняет пункты трехстороннего заявление от 9 ноября по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

"Стабильность в нашем регионе является нашей стратегией, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Однако в регионе сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана. Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, которое было достигнуто личными усилиями Путина", - заявил он.

По словам Мирзояна, "Азербайджан предпринимает активные провокационные шаги, которые являются прямым посягательством в отношении суверенной территории Армении". Также министр отменил, что вопрос политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта продолжает оставаться открытым.

Обмен военнопленными

Как уверяет армянский министр, Ереван выдал Баку всех военнопленных и ждет аналогичного шага со стороны Азербайджана в рамках выполнения обязательств и для создания атмосферы доверия.

"Армения давно уже выполнила свои обязательства по этому вопросу. По принципу "всех на всех" армянская сторона вернула Азербайджану всех азербайджанских военнопленных. Мы считаем, как уже министр Лавров сказал, Азербайджан также со своей стороны должен вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц не только во имя выполнения своих обязательств по положениям заявления от 9 ноября, но и чтобы создать атмосферу доверия", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что Россия также призывает Баку освободить военнопленных.

"Президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом Алиевым, и на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий", — сказал российский министр.

Перспектива мирного договора с Баку

На данный момент, по словам Мирзояна, Ереван не ведет переговоров о мирном соглашении с Азербайджаном и советует Баку сконцентрироваться на соблюдении всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Что касается предполагаемого мирного договора между Арменией и Азербайджана, на месте азербайджанских властей я бы сейчас сконцентрировался на выполнении уже достигнутых договоренностей в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. На данном этапе никакие переговоры по мирному договору не ведутся, если такие когда-либо начнутся, то обязательно должен быть [включен] вопрос статуса Нагорного Карабаха", - цитирует Мирзояна ТАСС.

Россия советует "умерить риторику"

В целях окончательного мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе Армении и Азербайджану следует умерить риторику в адрес друг друга, такое мнение высказал Сергей Лавров.

"Конечно же, нужно серьезно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул он.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. Активизировались военные действия на линии соприкосновения, ставшие самыми масштабными и кровопролитными с 1994 года. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление, включающее полное прекращение военных действий в зоне конфликта. Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

С мая 2021 года обстановка в зоне конфликта начала ухудшаться. Армянская сторона обвинила Баку в попытке корректировки границы. Периодически обе стороны заявляют об инцидентах по обе стороны границы.