Разминирование в Нагорном Карабахе

Земля в Нагорном Карабахе усыпана сотнями неразорвавшихся боеприпасов после того, как ходе боевых действий в начале ноября произошел взрыв на армянском военном складе. Теперь перед экспертами международной неправительственной организации The HALO Trust, которые работаю в Нагорном Карабахе уже более двух десятилетий, стоит задача по разминированию этой территории.

Инспектор в The HALO Trust Кун ван дер Вест говорит: "Здесь и раньше приходилось передвигаться как по складу боеприпасов, но сегодня эта территория просто завалена неразорвавшимися предметами. Например вот здесь лежит минометный снаряд, можно заметить на нем черную метку, очевидно, что он был приведен в действие, но внутри осталось взрывчатое вещество, поэтому снаряд до сих пор представляет опасность".

Некоторые взрывные устройства можно уничтожить прямо здесь, другие необходимо вывези отсюда и обезвредить в другом месте. Самые опасные — боезаряды с запалом.

Руководитель группы по обследованию в The HALO Trust Аро Бахшиян объясняет:

"Мы должны проверить, есть ли внутри взрывчатка или нет. Взрывчатка есть. Вот это можно взять, вынести и в другом месте обезвредить. Это ракета "Град", боеголовка, взрывателя нет, то есть можно складировать где-нибудь и потом уничтожить в другом месте".

Эксперты The HALO Trust говорят, что на полную очистку территории могут уйти годы. В зоне ответственности российских миротворцев к разминированию приступили также саперы Вооруженных сил РФ. В Ереван в понедельник были доставлены сто специалистов, техника и служебные собаки Международного противоминного центра Минобороны России. Работы ведутся по заявкам администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Баку заявили, что на разминирование перешедших под контроль Азербайджана районов потребуется до 13 лет. В понедельник в Тертерском районе при подрыве мины получил ранения российский офицер, погиб азербайджанский военный, пострадали четверо сотрудников МЧС непризнанной НКР. Совместная группа работала над поиском тел погибших. В работе группы принимали также представители Международного Комитета Красного креста.