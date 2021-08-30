Русская зима обрушилась на Африку

Холодный фронт обрушился на Западный Кейп и другие части Южно Африканской Республики и принес редкие необычно сильные снегопады и ураганные северо-западные ветры с порывами до 80 км / ч. Несмотря на то, что в южном полушарии сейчас зима, такие погодные условия являются нетипичными для Южной Африки. Местные жители, особенно, дети, пользуясь такой возможностью, наслаждаются снегом в горах и высокогорьях недалеко от города Сирес, примерно в 180 км от Кейптауна.

Это не первые катаклизмы такого рода в ЮАР за последние месяцы. Так, в конце июля на Юг Африки пришла настоящая зима. По словам метеорологов, ее принес циклон из Антарктики. На города обрушились снегопады, а столбики термометров опустились почти до минус 10 градусов. В ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. Холода продержались около недели.