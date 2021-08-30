Олаф Шольц выиграл теледебаты в Германии

Армину Лашету - возможному преемнику Ангелы Меркель на посту канцлера Германии от консерваторов не удалось переубедить избирателей. Об этом говорят данные соцопросов по результатам первых теледебатов трех основных претендентов на пост главы правительства.

Исходя из данных, их выиграл кандидат от социал-демократов Олаф Шольц, за ним следует Анналена Бербок от "зеленых" и замыкает тройку Лашет от консервативного блока ХДС/ХСС (Христианских демократов и Баварского христианско-социального союза).

Также последние опросы показывают, что социал-демократы не только догнали правоцентристов, но и опережают их.

Во время первых трехсторонних дискуссий в прямом эфире все трое кандидатов постарались избежать острых нападок друг на друга.

Олаф Шольц, кандидат от СДПГ:

— У нас есть хороший план, у меня есть хороший план на будущее, то, что нам необходимо сейчас, и я смог достаточно хорошо подготовиться, занимая разные посты в прошлом.

Анналена Бербок, кандидат от "зелёных":

— Последние несколько лет при большой коалиции СДПГ и ХДС не принесли этой стране никакой пользы; нам нужен настоящий рывок, и это то, к чему я стремлюсь.

Армин Лашет, кандидат от ХДС/ХСС:

— 16 лет при Ангеле Меркель были хорошим периодом, но сейчас начинается новый отсчет. Стране нужна модернизация, за что я и выступаю.

Одной из основных причин падения рейтинга Лашета называют ситуацию с наводнениями в Германии, в частности в земле Северный Рейн-Вестфалия, которую тот возглавляет. Наблюдатели отмечают, что Лашет в качестве кризис-менеджера показал себя не с самой лучшей стороны.