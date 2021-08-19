Выборы в Германии: социал-демократы догоняют ХДС/ХСС

Разрыв между правоцентристским блоком ХДС/ХСС и социал-демократами сокращается. Об этом говорят результаты опросов за 5 недель до выборов в Бундестаг.

Поддержка консервативного блока во главе с Армином Лашетом, которого многие считали лидером предвыборной гонки, с конца июня пошла на убыль.

В свою очередь, социал-демократы (СДПГ), чей кандидат в канцлеры Олаф Шольц возглавляет рейтинг популярности, поднялись на 2 пункта и обогнали "зеленых".

Ангела Меркель после 16 лет управления сильнейшей экономикой Европы уходит со своего поста. И, судя по рейтингам, ее блок их христианских демократов и Баварского христианского социального союза, теряет поддержку своего электората.

Рейтинги Лашета, премьер-министра самой густонаселенной земли Германии, Северный Рейн-Вестфалия, упали после того, как его заметили смеющимся во время посещения пострадавшего от наводнения города, за что ему пришлось извиниться.

На фоне скандала поднялись рейтинги действующего министра финансов страны Олафа Шольца.

Согласно все тем же опросам, если бы можно было выбирать канцлера напрямую: то Шольц обошел бы Лашета больше чем вдвое, а тройку лидеров замкнула бы Анналена Баербок от "зеленых".

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.