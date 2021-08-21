Армин Лашет — преемник Меркель

Через 5 недель в Германии пройдут выборы в Бундестаг и 16-летняя эпоха Ангелы Меркель закончится.

В Берлине стартовала предвыборная кампания Христианско-демократического союза. В борьбу за пост канцлера вступает Армин Лашет. На фоне тревожных рейтингов, где союз ХДС/ХСС стремительно догоняют социал-демократы, Ангела Меркель поддержала своего возможного преемника.

Свобода питает наш христианский дух, и именно поэтому в оставшиеся 35 дней нужно бороться, чтобы привести Германию к хорошему будущему - и это, конечно же, с Армином Лашетом в качестве нашего будущего канцлера Ангела Меркель канцлер Германии

По последним опросам, в спину Лашету и его партии дышат социал-демократы во главе с Олафом Шольцем. На третьем месте "Зеленые" и Анналена Баербок. Но Лашет не собирается сдаваться.

Я буду бороться изо всех сил, чтобы эту страну не захватили идеологи, чтобы у нас был шанс реализовать наши идеи современной Германии. Вот за что мы боремся, и за это мы готовы отдать все, что можем Армин Лашет кандидат в канцлеры от ХДС

Падение рейтингов правоцентристов и Лашета в частности связывают с недавним скандалом. Во время посещения одного из пострадавших от масштабных наводнений района, он был замечен смеющимся в окружении других политиков.