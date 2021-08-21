Армин Лашет — преемник Меркель
Через 5 недель в Германии пройдут выборы в Бундестаг и 16-летняя эпоха Ангелы Меркель закончится.
В Берлине стартовала предвыборная кампания Христианско-демократического союза. В борьбу за пост канцлера вступает Армин Лашет. На фоне тревожных рейтингов, где союз ХДС/ХСС стремительно догоняют социал-демократы, Ангела Меркель поддержала своего возможного преемника.
По последним опросам, в спину Лашету и его партии дышат социал-демократы во главе с Олафом Шольцем. На третьем месте "Зеленые" и Анналена Баербок. Но Лашет не собирается сдаваться.
Падение рейтингов правоцентристов и Лашета в частности связывают с недавним скандалом. Во время посещения одного из пострадавших от масштабных наводнений района, он был замечен смеющимся в окружении других политиков.