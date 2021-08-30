США вышли из Афганистана

США вывели войска из Афганистана после 20-летнего присутствия и завершили миссию, начавшуюся вскоре после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в чью зону оперативной ответственности входит прежде всего Ближний Восток.

"Добрый день всем. Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего выхода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и уязвимых афганцев. Последний самолет C-17 поднялся в воздух с международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня днем, 30 августа, в 15:29 по времени Восточного побережья, и последний пилотируемый самолёт сейчас покидает воздушное пространство Афганистана", - сказал Маккензи по видеосвязи.

После того, как последние самолёты покинули аэропорт Кабула, его территорию заняли боевики движения "Талибан". Они заявили, что Афганистан стал наконец "по-настоящему независимым".

Управление гражданской авиации США опубликовало уведомление, в котором говорится, что аэропорт Кабула остался без управления, призвав все экипажи воздушных судов проявлять чрезвычайную осторожность.