Последние дни США в Афганистане

Последние военные самолеты поднимаются в воздух в аэропорту Кабула. Уже завтра американские военные и дипломаты должны окончательно покинуть Афганистан.

Между тем риск новых терактов остается высоким. Как сообщает агентство "Рейтер", утром в понедельник по воздушной гавани, где подходит к концу эвакуация, были выпущены не менее пяти ракет. Их перехватили системы ПВО США.

Накануне американский беспилотник нанес авиаудар по автомобилю члена группировки "Вилаят Хорасан" — подразделения "Исламского государства", взявшего на себя ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула. По данным Пентагона, в машине предполагаемого террориста находилось большое количество взрывчатки, которая сдетонировала, когда в автомобиль попала ракета. Жилой дом вблизи места атаки, разрушен. Есть жертвы среди мирного населения. По информации телеканала Al Jazeera, в результате удара дрона погибли 12 человек. Семеро из них — дети. Как уточняется, большинство погибших были членами одной семьи.

Это уже вторая атака вооруженных сил США на террористов из афганской ячейки ИГ. В прошлую пятницу Центральное командование сообщило о двух убитых высокопоставленных боевиках.

В свою очередь "Талибан" осудил как нападение Исламского государства на аэропорт Кабула, так и авиаудары американских военных, заявив, что считает их атаками по территории Афганистана.