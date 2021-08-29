США нанесли ракетный удар по боевикам ИГИЛ в Кабуле

Целью удара американского беспилотника был автомобиль, в котором находились несколько боевиков группировки ИГИЛ, планировавших совершить теракт в аэропорту Кабула. Об этом сообщили военные США, по словам которых, угроза отведена. В машине перевозили большое количество взрывчатки, в результате чего после удара начались вторичные взрывы.

О цели удара такую же информацию ранее сообщили представители радикального движения "Талибан".

По данным афганских СМИ, в результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По меньшей мере семь человек погибли, включая четырех детей.

В Пентагоне утверждают, что ракетный удар носил оборонительный характер и жертв среди мирного населения нет.

Власти США с конца июля к настоящему времени организовали эвакуацию из Афганистана примерно 120 тысяч человек.

В Вашингтоне обещают принять меры, чтобы у граждан США и у помогавших американской стороне афганцев была возможность безопасно уехать из республики и после 31 августа.