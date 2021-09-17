Пентагон извинился за ошибочный удар по жилым домам в Кабуле

Пентагон признал ошибкой удар американских беспилотников по жилому кварталу в Кабуле 29 августа. Тогда были убиты по меньшей мере десять человек, многие из них — дети. Все они, как оказалось, не имели отношения в террористам, — сообщили в военном ведомстве США. Вашингтон обещает рассмотреть вопрос о компенсациях родственникам погибших.

Мы были искренне уверены, что удар предотвратит угрозу для наших сил и людей в аэропорту. Но это была ошибка. Я приношу свои искренние извинения. Фрэнк Маккинзи Глава центрального командования США

Ранее в Пентагоне называли серию ударов беспилотников в Афганистане ответом на теракт в аэропорту афганской столицы, жертвами которого стали по меньшей мере 200 человек. Представители Вашингтона заявляли, что целями атак были боевики террористической группировки «Исламское государство».