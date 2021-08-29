Туристы возвращаются в Египет

Туристы вновь фотографируют великие египетские пирамиды. После 18 месяцев ограничений на поездки они могут наконец насладиться красотой древних гробниц. Туризм составляет 9% ВВП страны, но, по данным министерства туризма, в 2020 году Египет посетило менее четверти обычного числа путешественников и ВВП отрасли, которая уже пострадала после политических волнений 10 лет тому назад, упал на 55%. Но с начала нынешнего года забрезжила надежда.

Ислам Фарес, генеральный директор Союза арабских туристических гидов.

"Туризм начинает восстанавливаться. Если мы посмотрим на посещаемость пирамид или Египетского музея, то заполняемость высокая, будь то внутренний или внешний туризм, особенно после того, как стали приезжать туристы из России.

Мы надеемся, что во второй половине нынешнгео года и после начала вакцинации по всему миру, а также после прибытия русских __туристов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, мы немного поправим свои дела, прежде чем достичь нормальных показателей для туризма".

С начала августа Россия возобновила рейсы на египетские курорты Красного моря, сняв запрет, который длился почти шесть лет. Москва запретила прямые полеты в Египет после взрыва в 2015 году российского авиалайнера во время взлета с курорта Шарм-эль-Шейха на Красном море, в результате чего погибли все находившиеся на борту 224 человека.

Египетские власти сделали вакцинацию всех работников туризма в провинциях Южный Синай и Красное море своим приоритетом, привив около 2 миллионов человек на наиболее посещаемых курортах страны. Ограничения для туристов установлены относительно легкие: с июля 2020 года требуется лишь отрицательный тест ПЦР по прибытии. И это сработало: если с начала года Египет принимал 300 000 туристов ежемесячно, то к апрелю эта цифра возросла до более чем полумиллиона, что составляет половину туристического потока до пандемии.