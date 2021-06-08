Грузия: туризм возрождается?

Грузинский туризм пытается восстановиться после удара, нанесённого пандемией. Хотя уровень заражения в стране остаётся высоким и вацинирована лишь небольшая часть населения (4,79%), многие национальные памятники и достопримечательности уже открыты и ждут туристов.

Среди них и каньон Окаце на западе Грузии. Его протяжённоть - 16 километров. Вдоль каньона , на высоте 140 м над пропастью встроен подвесной мост. Обычно в это время года здесь бывает многолюдн, но сейчас туристы могут наслаждаться чудесами природы в относительном покое. Каньон Окаце был закрыт в октябре 2020 года и вновь открылся 28 мая 2021.

_"Пандемия повлияла на Грузию таким образом, что слишком мало туристов, _ - говорит один из посетителей. - В этом, наверное, есть плюс для нас, как для туристов - но минус для страны. Но в целом, конечно, всё прекрасно. Нам очень всё нравится".

В районе каньона есть водопады, озёра, а в жаркие летние дни посетители могут купаться в горных источниках или просто отдыхать на площадке для пикника.

До того, как COVID-19 закрыл границы, каньон Окаце. а также соседние каньон Мартвили с водопадом Кинчха и дворцом князей Дадиани ежедневно привлекали тысячи людей.

"__Мы открылись всего два дня назад и приняли около 2000 туристов. Думаю, несмотря на пандемию, это число удвоится. До пандемии только одно место - скажем, Мартвили - принимало минимум 2000 туристов в день. Я надеюсь, что мы еще вернемся к этим цифрам", - говорит Ани Цикаришвили из Агенства охраняемых территорий.

Все посетители должны проходить через дезинфекционный барьер, температурный скрининг, соблюдать безопасную дистанцию, а в помещениях носить маски.

Туризм составлял 9% ВВП Грузии и был одной из самых быстрорастущих отраслей страны. Ожидалось, что к 2028 году он вырастет до 10,5%, но из-за пандемии число туристов резко упало. По данным Национального статистического управления Грузии, в первом квартале 2021 года страну посетили 43 400 иностранных гостей по сравнению с 373 500 посетителями за тот же период 2020 года.

Надежд на туристический бум пока мало, но Грузия готовится к началу массовой вакцинации населения. Минздрав Грузии уже приступил к разработке плана по организации прививочных центров.

Самые крупные из них будут развернуты в четырёх городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.

Чейчас в Грузии ежедневно прививаются в среднем от 5-6 тыс. человек. При массовой вакцинации нужно прививать в среднем от 20 до 25 тыс. Для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать до конца года 1,7 млн человек (60% жителей страны).

С 15 марта в Грузии ведётся вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. Первый

Первый случай COVID-19 был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года; на данный момент зафиксированы 350 428 случаев заражения (9,4% населения), 335 029 пациентов выздоровели, умер 4 951 человек.