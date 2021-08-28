Италия завершила эвакуацию из Афганистана
Италия завершила эвакуацию афганских беженцев. Последний рейс из Кабула с 58 афганскими гражданами на борту прибыл в Рим. Всего итальянские ВВС эвакуировали из Афганистана около 5 тысяч человек - больше всех среди стран Евросоюза.
Несмотря на завершение эвакуационной программы Рим продолжит сотрудничать с ООН и граничащими с Афганистаном странами по вывозу оставшихся граждан, сотрудничавших с итальянским контингентом на протяжении 20 лет.
Остававшиеся в Афганистане итальянские военные вылетели отдельным рейсом из Кабула в Кувейт в пятницу вечером. Домой они вернутся через несколько дней. Таким образом, 20-летнее пребывание итальянских вооруженных сил в Афганистане официально завершено.