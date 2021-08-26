Сергей Лавров едет на переговоры в Италию

Сергей Лавров продолжает европейское турне. После официальных визитов в Венгрию и Австрию следующая цель главы российского МИД — Рим. В столице Италии он обсудит перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане.

Из Рима передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

"Во время двухдневного визита в Рим министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо и премьер-министром Марио Драги. Афганистан — один из важнейших вопросов для обсуждения. Италия — страна-председатель G20 этого года — работает над организацией внеочередного саммита "Группы двадцати". Встреча пройдет здесь, в Риме, в сентябре перед финальным саммитом, запланированным на конец октября. В Италии считают, что обсудить конкретные шаги по ситуации в Афганистане — не получится без ключевых мировых держав, таких как Россия, Китай и Индия.

В последние дни Марио Драги провел несколько телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, который поддержал идею обсудить стабилизацию ситуации в Афганистане на внеочередном саммите. Главы стран также обсудили угрозу терроризма, повысившуюся после захвата талибами Кабула. Марио Драги также поднял этот вопрос на недавнем саммите G7. Он обсудил это и с президентом США Джо Байденом, который согласился с предложением организовать еще один саммит".