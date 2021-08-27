Как в Венгрии приняли афганцев

Власти Будапешта эвакуировали из Кабула более 500 человек. 336 из них уже прибыли в Венгрию в воскресенье и среду. Это семьи людей. которые помогали венгерским миссиям в Афганистане на протяжении последних 20 лет. С ними приехали 126 детей.

Из аэропорта всех доставили в бывшие транзитные зоны на сербо-венгерской границе.

"Сюда приехали семьи афганцев, которые помогали венграм в Афганистане: дети, пожилые люди, женщины, среди которых есть и тяжело травмированные люди. Венгерские власти поместили их в эти контейнеры позади меня, которые окружены колючей проволокой и усиленно охраняются", - передаёт из Рёшке корреспондент Euronews Нора Шенуда.

В МВД Венгрии сообщили Euronews, что эти афганские граждане пока не получили убежища. По словам ведомства, беженцы сейчас проходят 10-дневный санитарный карантин в Рёшке и Томпе . Оба этих объекта находятся на границе с Сербией на 58-километровом расстоянии друг от друга. МВД начало процедуру выдачи иммиграционных документов, которая займёт не менее 3 недель.

Но у некоторых это вызывает недоумение:

"Министр внутренних дел имеет право признать этих людей беженцами без какого-либо иммиграционного процесса. У него есть такая возможность. Но, по поступающим сведениям, он не намерен этого делать, поэтому процессом предоставления убежища будет заниматься венгерское Национальное иммиграционное управление. Министерство внутренних дел говорит об иммиграционном процессе, что вводит в заблуждение, потому что субъектами такого процесса становятся лишь те, кто незаконно прибывает в страну", - говорит Жолт Секереш, юрист Венгерского Хельсинкского комитета.

Афганским беженцам выдают продукты, одежду, лечат их. Но правозащитники напоминают о том, что ранее транзитные зоны Рёшке и Томпа были закрыт по решению суда Евросоюза из-за того, что слишком походили на тюрьмы. Многие в Венгрии считают, что люди, которые помогали их стране, заслуживают лучшего отношения. Более 200 афганцев, эвакуированных венгерскими военными, доставлены в Австрию и в США.