Перу: парламент голосует по вотуму доверия

Около 2 тысяч демонстрантов вышли на площадь перед парламентом Перу. В пятницу Конгресс должен вынести вотум доверия или недоверия премьер-министру Гидо Бельидо Угарте и его левому кабинету, назначенному новоизбранным президентом Педро Кастильо. Социалисты из его партии "Свободное Перу" занимают лишь 37 кресел в парламенте. Большинство депутатов принадлежат к правой или правоцентристской оппозиции.

Гидо Бельидо Угарте — соратник Педро Кастильо по леворадикальной партии. Противники президента связывают его с террористическим маоистским движением "Светлый путь". В начале августа Генпрокуратура Перу начала проверку в отношении председателя правительства из-за обвинений в терроризме и отмывании денег.