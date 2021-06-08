Перу: полпроцента между кандидатами

Радикальный социалист Педро Кастильо, по последним данным, лидирует во втором туре президентских выборов в Перу, набирая чуть более 50% голосов. Школьный учитель и профсоюзный лидер, очень популярный в сельских районах страны, уже рассказал о своих планах на президентский срок.

Но его соперница, Кейко Фухимори, отстаёт всего на полпроцента. Фактический разрыв между кандидатами — меньше пяти тысяч голосов. Подсчитано уже 96% бюллетеней; в избиркоме ждут результатов с участков, расположенных за рубежом.

Фухимори, дочь экс-президента Перу, объявила о многочисленных нарушениях в ходе голосования и призвала граждан активнее сообщать о таких происшествиях. Многие сторонники Кастильо при этом тоже заявили о фальсификациях.

Когда будут объявлены окончательные результаты, пока неизвестно.