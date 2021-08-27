Бывший вице-канцлер Австрии осужден за коррупцию

Суд в Вене приговорил бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе к 15 месяцам тюремного заключения условно по делу о коррупции, связанному с так называемым скандалом "Ибица-гейт".

В 2019 году году Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден покинуть правительство и пост главы ультраправой Партии свободы.

Скандал разгорелся после появления видеозаписи, на которой Штрахе обещает государственные контракты женщине, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, в обмен на поддержку избирательной кампании Партии свободы в 2017 году. Видеозапись привела к обширному расследованию, которое завершилось предъявлением еще нескольких обвинений против Штрахе и других видных политиков.

Съемки велись на острове Ибица. Получивший его название скандал вызвал раскол в правящей коалиции, а канцлеру Себастьяну Курцу пришлось уйти в отставку. Позднее партия Курца победила на досрочных парламентских выборах и он снова возглавил австрийское правительство.