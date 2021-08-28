Последние дни эвакуации: из Афганистана вывезли более 100 тысяч человек

Считаные дни остались до завершения эвакуации иностранных граждан и беженцев из Афганистана.

По данным США, через международный аэропорт Кабула удалось вывезти более 100 тысяч человек, но еще тысячи желающих остаются ждать своего шанса.

Ситуация вокруг аэропорта Кабула остается напряженной, на улицах слышны выстрелы. Несмотря на недавний теракт и десятки погибших люди не бросают попытки покинуть страну.

Тем временем сотни афганцев провели акцию протеста у здания банка, среди них много госслужащих, которые, по их словам, в течение 3-6 месяцев не могут получить зарплату. По их словам, несмотря на то, что некоторые банки открылись, получить доступ к счетам они не могут. К банкоматам выстраиваются длинные очереди, так как в день можно снять не более 200$.

Страна, 75% бюджета которой зависит от международной помощи, находится на грани экономического кризиса - западные страны заморозили доступ к государственным резервам.

После теракта американские силы были вынуждены более тесно сотрудничать с "Талибаном" в сфере безопасности аэропорта Кабула во избежание повторения трагедии, унесшей жизни в том числе военных США.

Президент Джо Байден заявил, что виновные будут найдены, и уже готовятся планы ударов по ячейкам "Исламского государства", ответственного за теракт. Позже американские военные заявили, что ликвидировали двух организаторов террористических атак группировки высокого ранга на востоке Афганистана.