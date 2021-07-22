Акмо — киргизская певица и художница в Дубае

Акмо — 24-летняя художница и предпринимательница из Киргизии, постоянно проживающая в Дубае. Искусство было частью её жизни с раннего детства. Она им занималась в самых разных формах: рисовала, лепила, была актрисой, пела.

Как она рассказала корреспонденту Euronews, в 1990-е гг., когда она была маленькой, в 11 часов вечера в их доме гасили свет, вся семья собиралась вокруг стола, на котором зажигались свечи, а отец исполнял песни под гитару. Каждый раз, проходя мимо расположенной по соседству консерватории Акмо останавливалась у открытого окна и слушала, если кто-то та занимался пением.

Чтобы поддержать материально свою семью, в 18-летнем возрасте она отправилась на работу в Дубай. По её словам, приехав в Дубай, она начала общаться с другими артистами из разных стран. Она заметила, что в Дубае она учится быстрее, чем раньше в школе и вузе, и поняла, что она оказалась в правильном месте, в котором она сможет максимально раскрыть свой потенциал.

Проработав три года учителем музыки, она приступила к певческой карьере, выступая на нескольких площадках, в том числе в башне Бурдж-Халифа. После того, как из-за пандемии концерты прекратились, Акмо снова тала заниматься живописью. А затем решила организовать круглосоточные курсы живописи для всех желающих, ARTfem.

“Билеты на ARTfem раскупались полностью. Он стал очень популярным местом проведения выходных дней. Приехав пять лет назад в Дубай, я не могла подумать, что у меня будет свой бизнес”.

Сейчас Акмо работает над созданием интернет-проекта по удалённому обучению людей в рамках проекта ARTfem. Кроме того, она готовит свой художественный портфолио для участия в ‘Art Dubai 2022’. “Дубай меня удивил невообразимо. И я жду от него новых сюрпризов”, — говорит Акмо.