Кого странам Европы спасать из Афганистана?

На авиабазу Мелсбрук неподалёку от Брюсселя доставлено 226 человек, эвакуированных из Афганистана. Бельгия забрала оттуда к себе и в Пакистан в общей сложности 400 человек - как своих граждан, так и иностранцев, которых она обязана защищать. Эта упорядоченная часть операции «Красный коршун» резко контрастирует со сценами хаоса в аэропорту Кабула, которые продолжались в минувшие выходные.

Директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников призывает создавать гуманитарные коридоры из Афганистана и для местного населения:

«Мы видим, что ЕС успешно проводит эвакуацию и отправляет по безопасным маршрутам людей, которые работали на международное сообщество, - говорит Кэтрин Вуллард. – При этом нужно соблюдать баланс, предлагая доступ к убежищу тем, кто сейчас спасается собственными силами. "

Но афганцев, бегущих от Талибана, не встретят с распростертыми объятиями во всех частях Евросоюза. Премьер-министр председательствующей в ЕС Словении Янез Янша написал на выходных в Твиттере:

«В обязанности #EU или #Slovenia не входит помогать и платить всем на планете, кто удирает, вместо того, чтобы сражаться за свою родину».

А канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не примет из Афганистана никого.

Верховный представитель ЕС по внешней политике ЕС Жозеп Боррель предложил привести в действие предусмотренный договорами механизм временного укрытия беженцев, который пока ещё не использовался.

«Он работает путём предоставления срочной гуманитарной помощи и защиты прибывающим людям, не требуя от них в начале подачи заявления на убежище, - продолжает глава неправительственной организации. – В противном случае процессы оформления документов об убежище будут перегружены прибывающими".

Наплыв афганцев в Европу может усилить в ней ксенофобию и привести к подъёму правопопулистских сил. Однако организации помощи мигрантом уверяют, что 90% людей, намеревающихся покинуть Афганистан, на деле обоснуются в соседних с ним странах.