Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа, заявил на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник.

"Мы не допустим никаких операций по эвакуации после 31 августа", - сказал он.

Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. "Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев", - сказал Муджахид.

Он подчеркнул, что западные страны должны эвакуировать из Афганистана только иностранцев, а не квалифицированных афганских работников.

Американцы и их союзники, по его словам, вывозят из страны "афганских специалистов". "Мы просим их это прекратить", - заявил Муджахид.