Надя Гулам: "Моя борьба только началась"

Кадры взлетающих из международного аэропорта Кабула самолетов немного успокаивают Надю Гулам. Находясь в Испании, за тысячи километров от Афганистана, автор книги "Тайна моего тюрбана" надеется получить известия от своих родных, которые ждут очереди на вылет.

Надя Гулам, афганская писательница в изгнании:

"Мои отец и мать не смогли покинуть страну. Отец психически нездоров. И мать страдает от различных заболеваний, но в первую очередь она не может ходить. Когда я сказал им, что у меня есть возможность их вытащить... моя мать сказала: "Оставьте меня, потому что они ничего не смогут со мной сделать".

"Они" - это талибы, которых Надя Гулам знает слишком хорошо. Ей было 11 лет, когда они в пришли к власти в Афганистане. Тогда бомба сравняла с землей дом Нади, убила её брата и уничтожила средства к существованию ее родителей.

И Надя, которая серьёзно пострадала, была вынуждена бороться за выживание семьи.

Надя Гулам:

"Они говорили, что женщины не могут работать, не могут учиться, не могут покидать свой дом. Я не знала, что делать. Моего брата не было. Мой отец был сумасшедшим, человеком с психическими проблемами. Поэтому я решила на один день надеть мужскую одежду. Я думала, что это только на один день, завтра все изменится, я снова стану Надей и буду жить дальше. В течение 10 лет я должна была жить как мужчина, работать как мужчина... Я потеряла свою личность. Я потеряла часть своего детства, все свои подростковые годы..."

Спустя два десятилетия Надя Гулам работает день и ночь над тем, чтобы вывезти всех, кого может, из Афганистана, контролируемого снова талибами. Она говорит, что не верит ни в какие обещания движения о том, что ситуация изменилась:

"Я считаю, что они стали хуже. Они научились лгать. Раньше они были такими невежественными, всё, что они делали, они делали публично, без утайки. Сейчас в Кабуле они ищут семьи, женщин и мужчин, которые либо работали на предыдущее правительство, либо сотрудничали с международными организациями или прессой. Все эти люди исчезают один за другим. А они продолжают говорить: "Мы ничего не делали". Потому что они научились лгать".

Надя показывает мне твит, который она написала премьер-министру Испании. В этом сообщении добавлены в список эвакуированных в общей сложности 6 членов семьи, все женщины. Она говорит, что её борьба только началась.

Надя Гулам:

"Я смогла спасти шесть жизней и дать им лучшее, светлое будущее, потому что эти девушки смогут учиться, ходить в университет и быть свободными. Для меня моя семья - это не только те люди, которые приезжают, но и все женщины в Афганистане. И если им не будет хорошо, я не успокоюсь.

Сейчас я хочу бороться за их жизнь, за их свободу. Я не могу молчать. Я не могу жить здесь и забыть о других женщинах, потому что я отождествляю себя с ними, чувствую их боль. Эта боль моя, она здесь - на моих физических и психологических шрамах. И этого я не забуду".