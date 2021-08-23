Газопровод "Северный поток-2": от разногласий к компромиссу

На фоне визита канцлера Германии в Россию и Украину на прошлой неделе, в регионе возобновились разговоры о строительстве газопровода "Северный поток-2".

В течение нескольких лет он был яблоком раздора не только между Россией и Украиной, США и Германией, главным инициатором проекта, но также внутри ЕС. Неожиданное соглашение между Берлином и Вашингтоном решило часть проблемы, но Киев по-прежнему рассматривает трубопровод как "опасное геополитическое оружие Кремля".

Что такое "Северный поток-2"?

Строительство "Северного потока-2" почти завершено. AP Photo

"Северный поток-2" свяжет Россию с Германией через 1230-километровую трубу, проложенную под Балтийским морем в обход Украины и обладающую пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Газопровод должен пройти по тому же маршруту, что и его близнец "Северный поток-1", действующий с 2012 года. Предполагается, что он вдвое увеличит возможность поставок российского газа в Европу на фоне снижения добычи этого природного ресурса в ЕС.

Проект, оператором которого является российский гигант "Газпром" и который оценивается более чем в 10 миллиардов евро, был профинансирован пятью европейскими энергетическими группами: OMV, Engie, Wintershall Dea, Uniper и Shell.

Германия, главный инициатор строительства газопровода со стороны ЕС, руководствуется необходимостью достичь перехода на "зеленые" источники энергии и превратиться в европейский газовый хаб.

Амбиции Германии вызывают споры внутри Европы

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. AP Photo

Со строительством "Северного потока-2" Украина опасается потерять доходы, получаемые от транзита российского газа, и стать более легкой мишенью Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что после введения газопровода в эксплуатацию Киев хочет получить от ЕС гарантии безопасности в энергетической сфере.

"Что будет потом? Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ? Мы хотим получить это не только на словах при всем уважении к разным европейским лидерам", - сказал он в интервью телеканалу "Украина".

Споры внутри Евросоюза связаны с тем, что Польша и страны Балтии не хотят, чтобы Европа прогнулась под российские амбиции. Так вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил агентству "РБК-Украина", что ЕК не считает "Северный поток-2" проектом общеевропейского интереса. "Мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера", - сказал он.

Даже в Германии "Северный поток-2" не пользуется единодушной поддержкой. Череда дипломатических конфликтов с Москвой, от дела Навального до подозрений в кибератаках, вызвала призывы к переосмыслению проекта, в том числе в консервативной партии Ангелы Меркель.

"Зеленые", претендующие на победу в парламентских выборах 26 сентября, также решительно выступают против газопровода. В докладе немецкого института экономических исследований DIW было высказано мнение, что газопровод, строительство которого началось в 2016 году, сконструирован на основе прогнозов, которые "значительно переоценивают спрос на природный газ в Германии и Европе".

Россия настаивает, что это "просто бизнес"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что считает утверждения, что строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от поставок российского газа, "необоснованными".

Россия рассматривает строительство газопровода как исключительно взаимовыгодный, коммерческий проект, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что устойчивые поставки газа потребителям из Европы можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к уменьшению "экологического следа" от его транспортировки.

Россия, по его словам, "не отказывается от соблюдения имеющихся договоренностей" по поставкам газа в Европу, но странам-транзитерам в будущем придется "конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать свои условия".

Несмотря на протесты США, строительство почти завершено

США с самого начала выступают против проекта, который ослабит Украину экономически и стратегически, усилит зависимость ЕС от российского газа и оттолкнет европейцев от покупки американского сланцевого газа.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа нанесла серьезный удар по газопроводу, приняв в 2019 году закон о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве. Несколько компаний, включая страховщиков, из-за этого давления вышли из проекта.

Стройку пришлось остановить в декабре 2019 года, когда оставалось проложить всего 150 километров в водах Германии и Дании. Она возобновилась в декабре 2020, и первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявил, что осталось проложить всего 15 км по морю.

Демократ Джо Байден начал свое президентство, как и его предшественник, с крайне враждебной политики по отношению к "Северному потоку-2". В конце мая администрация США неожиданно объявила, что не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG, компании, отвечающей за введение газопровода в эксплуатацию.

После нескольких недель напряженных переговоров США объявили в прошлом месяце о заключении соглашения с правительством Германии о прекращении их спора. Среди основных положений этого договора: возможные санкции против Москвы, а также обязательство Вашингтона и Берлина совместно выступать за продление на десять лет мер, гарантирующих транзит российского газа через Украину.

По мнению экспертов, Джо Байден решил сохранить хорошие отношения с Германией, чтобы сосредоточиться на совместной борьбе с такими угрозами, как Китай.