Энтони Блинкен назвал "Северный поток-2" "плохой сделкой"

Прилетевшего в Брюссель в начале этой недели американского госсекретаря встречали тепло и с надеждой. Энтони Блинкен пообещал оживить отношения Соединённых Штатов как с Евросоюзом, так и с НАТО, после четырех лет напряжённости при предыдущей администрации. В интервью корреспонденту Euronews Мейв Макмахон Блинкен рассказал о формировании общей трансатлантической позиции по таким вопросам, как политика Китая и газопровод "Северный поток-2".

Euronews: Предполагаю, что Китай был в фокусе вашей поездки в последние пару дней. Когда ваш самолет приземлился в Брюсселе, вы, наверное с интересом узнали о том, как Пекин отреагировал или, можно сказать, резко ответил на сравнительно мягкие санкции, введённые против него Евросоюзом. Это подталкивает Европу в направлении позиции США Штатов по поводу того, как иметь дело с Китаем...

Блинкен: Когда страна, будь то Китай или какая-нибудь другая, ведёт себя плохо и играет не по правилам, мы должны встать и сказать, что она обязана играть по правилам. У нас с Европой это получается намного эффективнее, когда мы делаем это вместе, проявляя солидарность. Возьмём к примеру торгово-экономические вопросы, где некоторое из того, что практикует Китай, создаёт проблемы для всех нас. Когда Соединённые Штаты в одиночку обращаются к Китаю по этим вопросам, это, наверное, оказывает какое-то влияние. Всё-таки мы имеем около 25% мирового ВВП. Но когда мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в том числе в Европе, в том числе в Азии, то мы вместе можем составлять 40, 50, 60 процентов мирового ВВП. Тогда Пекину сложнее игнорировать это.

Euronews: Госсекретарь Блинкен, я должна спросить вас о "Северном потоке-2". Вы, наверное, рассердили многих в Германии своими комментариями о том, что он подорвет Украину. Вы хотите, чтобы европейцы его остановили. Но газопровод практически готов на 95%. Вы бы хотели пойти на компромисс?

Блинкен: В первую очередь важно то, что Германия - один из наших ближайших союзников и партнеров в мире. И тот факт, что у нас есть разногласия по поводу «Северного потока-2», и они настоящие, не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения. Президент Байден очень ясно дал понять, что по его мнению, «Северный поток-2» - плохая идея и плохая сделка для Европы, и для нас, как для альянса. Это подрывает основные принципы ЕС в отношении энергетической безопасности и энергетической независимости.