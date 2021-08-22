Против санитарных паспортов

В июле местный сенат одобрил изменения в закон о санитарных мерах, теперь без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, нельзя попасть в ряд общественных мест, а сама прививка обязательна для ряда профессий.

Во Французской Полинезии, где процент привитого населения остается низким, из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, власти ужесточили локдаун и закрыли школы.

Директор регионального центра здравоохранения Жером Вигье говорит:

"_Санитарная обстановка на Мартинике чрезвычайно сложная. Мы держимся благодаря помощи, которую нам оказывают французские медики. Мы открываем новые отделения для больных COVID-19, чтобы лечить как можно больше пациентов одновременно_".

Власти Португалии с понедельника вводят послабления карантинных мер, в стране полностью привиты 70% населения. Теперь рестораны и кафе смогут посещать группы до 8 человек в закрытом помещении и до 15 человек на террасах.

При проведении культурны мероприятий количество мест будет ограничено до 75%. Это же правило распространяется на празднование свадьб и крещений.

Венгерское правительство ещё в мае отменило практически все санитарные ограничения, связанные с пандемией.

Причиной тому стали быстрые темпы вакцинации населения. В стране, отрывшей границы для вакцинированных российских туристов ещё в конце июля, полностью привиты более 5 с половиной миллионов человек, что составляет чуть более 57% населения.