На дорогах Словении образовались многокилометровые пробки

На автотрассах Словении — снова многокилометровые пробки.

Трафик особенно загружен на подъезде к Хорватии. Чтобы пересечь границу, автомобилистам приходится ждать около получаса.

Затор нужно преодолеть и водителям, въезжающим из Словении в Австрию. В дороге можно потерять до четырех часов.

В эти выходные пробки образовались из-за туристов, которые возвращаются домой из отпуска или только едут отдыхать на побережье Адриатики.