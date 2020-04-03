Из-за вспышки коронавируса был частично восстановлен пограничный режим между странами Европейского Союза. У контрольно-пропускных пунктов выстроились очереди.

Министры транспорта ЕС договорились выделить на дорогах зелёные полосы преимущественного проезда грузовиков, чтобы обеспечить бесперебойную доставку основных товаров во все уголки континента.

Эту меру считает недостаточной Генеральный секретарь Всемирной организации автомобильного транспорта:

"Несколько горячих точек возникло между Венгрией и Румынией, там образовались 9-километровые пробки. Чтобы проехать между между Венгрией и Австрией, между Германией и Швейцарией, приходится ждать 4 часа, - говорит Умберто де Претто. - Всё это оказывает влияние на экономику, и особенно на скоропортящиеся товары".

Еврокомиссия просит, чтобы пограничные проверки занимали не более 15 минут, но признает, что система контроля всё ещё не совершенна.

"Возникают некоторые проблемы, но мы их решаем благодаря сети контактных пунктов на союзном уровне, - говорит еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. - Если ситуация осложняется в отдельном месте, мы переходим на двустороннюю связь, чтобы определить проблему и решить её на месте".

Многие транспортные компании наблюдают ускорение потока через границы по сравнению с началом вирусного кризиса. Управляющий одной из них отмечает, что время пересечения по-прежнему больше норматива в четверть часа:

"Нашим водителям приходилось ждать на границах до 10 или 12 часов в начале марта, - сказал Виктор Варга. - Но сейчас мы можем сказать, что время ожидания сокращено до 2/3 часов благодаря новому эффективному регулированию нашими странами.