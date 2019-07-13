Отпускники попали в пробки

Десятки тысяч европейских отпускников, отправляющихся на отдых или возвращающихся домой, попали в дорожные заторы. Одна из самых длинных пробок выстроилась на подъезде к Загребу, на трассе, которая ведёт к столице Хорватии со стороны Словении и Италии – популярного места отдыха хорватов.

Огромное количество немецких автомобилистов, путешествующих в или из Италии, скопились на трассе А10 в австрийской земле Зальцбург, так как местные власти запретили им пользоваться сельскими дорогами, чтобы не отравлять местным жителям воздух.

Ещё одно узкое место, задерживающие движение северных европейцев к итальянским курортам и теплому морю, – вход в Готардский туннель в швейцарских Альпах. Автомобилистам приходится здесь стоять в пробке до двух часов.