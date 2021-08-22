Шведский премьер уйдёт в отставку

В июне лидер левой партии "Шведские демократы" Нуши Дадгостар потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Причиной тому стало предложение главы правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Большинство депутатов не поддержали Лёвена. Тем не менее, в начале июля он был снова избран на пост премьер-министра.

Десять лет Стефан Лёвен занимал пост председателя Социал-демократической рабочей партии, семь — был премьер-министром.

Съезд, на котором будет избран следующий партийный лидер, состоится с 3 по 7 ноября. Затем шведский парламент должен будет утвердить кандидатуру нового премьер-министра.