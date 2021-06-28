Швеция: премьер-министр объявил об отставке

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о своей отставке. Таким образом, досрочные выборы в стране проводиться не будут. Лёвен обратился к спикеру парламента с просьбой сформировать новое правительство.

Неделю назад социал-демократ Лёвен стал первым главой кабинета Швеции, которому парламент вынес вотум недоверия. Данная опция прописана в конституции 1974 года. В ходе голосования, состоявшегося по инициативе популистской партии "Шведские демократы", против премьера высказалось большинство депутатов. (181 из 349). В их числе законодатели от Христианско-демократической и Умеренной коалиционной партии. Лёвен пообещал либо объявить внеочередные выборы, либо уйти в отставку. В результате, после консультаций с партнерами по коалиции, политик склонился к последнему варианту.

Стефан Лёвен возглавлял правительство Швеции с 2014 года. Вотум недоверия премьеру парламент вынес из-за предложения кабинета-министров ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.