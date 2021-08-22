Ракетный ответ

Бомбардировке подверглась электростанция неподалеку от лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава. Также ракетные снаряды были выпущены по городу Хан-Юнис на юге сектора и по нескольким районам города Газа на севере прибрежного анклава.

Таким образом, ВВС Израиля ответили на беспорядки, произошедшие накануне вечером на границе.

В субботу палестинцы проводили акцию на границе сектора по случаю 52-й годовщины пожара в мечети Аль-Акса, а также против оккупации палестинских территорий Израилем.

В результате столкновений, по данным министерства здравоохранения Газы, пострадали по меньшей мере 24 палестинца, в том числе 13-летний подросток. С израильской стороны, огнестрельные ранения получил один военный.

С июня по август самолеты ВВС еврейского государства осуществили налеты на Газу в общей сложности шесть раз. Тогда удары наносились по тренировочным лагерям боевого крыла ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.