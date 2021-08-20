Катар и Израиль договорились о выплатах семьям в Газе

Катар возобновит финансовую помощь тысячам семей в секторе Газа благодаря достижению соглашения с Израилем. Израильские власти заблокировали эти платежи в мае на фоне обострения обстановки в анклаве, пытаясь получить гарантии того, что деньги не попадут в руки ХАМАС. Новое соглашение может стать шагом, направленным на снижение напряженности в Газе, сохраняющейся после 11-дневной войны в мае.

Бени Ганц, министр обороны Израиля: "Три месяца назад, в конце операции "Страж стен", я сказал, что так как раньше уже не будет. С военной точки зрения мы не принимаем никакого наращивания сил и активно работаем против нарушения суверенитета Израиля. А в политическом плане мы укрепляем связи с палестинской администрацией и умеренными элементами в регионе, предоставляя палестинцам в секторе Газа основные гуманитарные условия, необходимые для продолжения жизни, наряду с продолжающимися усилиями по возвращению заключенных и пропавших без вести домой".

За последние годы Катар выделил сотни миллионов долларов беднейшим семьям Газы. Эти средства были основным источником стабильности в бедном анклаве, где уровень безработицы колеблется в районе 50%. До мая в Газу ежемесячно доставлялось около 30 миллионов долларов наличными в чемоданах. Сейчас деньги будут поступать через Всемирную продовольственную программу ООН, а Израиль будет контролировать получателей.