Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа - первые после вступления в силу режима прекращения огня 21 мая. Среди прочего, ряд целей поражены в городе Хан-Юнис.

Это стало ответом на запуск с территории палестинского анклава зажигательных воздушных шаров. Речь идет о примерно 20 взрывах на необжитой территории на юге еврейского государства. Ранее радикальное движение назвало "провокацией" проведение накануне марша израильских националистов в Восточном Иерусалиме.

После крупнейшего с 2014 года майского обострения конфликта - в результате столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса - ситуация остается напряженной. Впервые за 12 лет искать из нее выхода будет не Биньямин Нетаньяху. Пришедшая к власти коалиция Нафтали Беннета уже пообещала жестко реагировать на любые насильственные действия со стороны ХАМАС. Сам новый премьер ранее сравнивал начиненный взрывчаткой шар с противотанковой ракетой.