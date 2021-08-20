Помочь оставшимся в Афганистане

В этом лагере для внутренне перемещенных лиц в окрестностях Кабула находятся те, кто бежал от войны между афганским правительством и движением "Талибан" в других районах страны. Они пришли сюда в поисках убежища, но конфликт настиг их и здесь:

"Мы потеряли бизнес с тех пор, как к власти пришли боевики. Они не заботятся о нашем благополучии. Вот уже неделя как у людей нет еды и самого необоходимого. Многим даже негде укрыться".

По данным ООН, с начала года в Афганистане более 500 тыс человек покинули свои дома в результате боевых действий. И хотя эвакуация идёт, для поддержки тех, кто не может или не хочет уходить, нужно сделать гораздо больше, чем делается сейчас.

Шабиа Манту - представитель Управления ЧВерховного комиссара ООН по делам беженцев:

"Эвакуация поможет некоторым людям или даже спасёт их жизни, но как насчет других афганцев, которые не могут уехать, которые вынуждены остаться в стране или сами не хотят уезжать? Может быть они хотят остаться дома, но им нужна защита, они нуждаются в поддержке".

Поддержки и помощи просят также гуманитарные организации, работающие в Афганистане. Д-р Нилаб Мобарез, президент афганского Общества Красного Полумесяца, говорит, что средств понадобится гораздо больше, чем первоначально предполагалось:

"Потребности были огромны ещё до того, что произошло: ведь у людей и без того не было еды, они не могли прокормить себя из--за засухи, а к этому добавилась ещё и война".

Афганцы столкнулись со множеством вызовов: капризами климата, войной и ещё одной проблемой, с которой хорошо знаком и весь остальной мир - пандемией COVID-19. Но в условиях Афганистана эпидемиологическая ситуация может значительно усугубиться

"Меня беспокоит всё это перемещение людей по стране без санитарных средств, без защиты и дистанцирования, тут столько всего нужно сделать. Я думаю, что следующая волна эпидемии будет огромной проблемой для Афганистана. Мы проводим вакцинацию, но после того, что произошло на прошлой неделе, все осложнилось: люди боятся, они не приходят в больницу, чтобы сделать себе прививку, не приходят за второй дозой вакцины. Всё это заставляет меня бить тревогу и призвать международное сообщество помочь нам, помочь эти людям__", - говорит Нилаб Мобарез.