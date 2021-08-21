Голоса Афганистана: что думает население о приходе талибов?

В то время как ситуация в аэропорту Кабула остается напряженной, телеканал Euronews решил поговорить с людьми на улицах о том, что они думают о приходе к власти талибов, старом режиме и безопасности. Некоторые в последние дни потеряли родных, а кто-то — надежду.

Рокия Моради, жительница Кабула:

— Никогда не думала, что такое случится. Мне плевать на этих предателей, на беглое руководство. Они продали наши силы безопасности, продали наших людей и бежали из страны. Будь они прокляты. Мы им никогда не простим.

Абдул Захир, житель Кабула:

— О безопасности не может идти речи, если у нас нет справедливости. Там, где нет справедливости и права людей ничего не значат, в безопасности не будет смысла.

Талибы же называют себя сыновьями, которые вернулись на родину.

Молла Мохаммад Джавад, боец "Талибана":

— Это наша родина и вернулись ее настоящие сыновья. Раньше были предатели и тираны, но теперь пришли настоящие люди этой страны. Мы будем защищать нашу землю, и мы на службе у своего народа. Как сказали наши лидеры, мы обещаем, что будет сформировано правительство, которое будет следовать исламским законам.

В сложившейся ситуации без жертв среди мирного населения не обошлось

Шерин Агха, житель Кабула:

— Я поехал в аэропорт с женой, братом и двумя детьми. Мы взяли с собой все наши документы. Мы надеялись, что удача будет на нашей стороне, но в аэропорту царил хаос. Они стреляли в людей. Мои дети и я были ранены. Они застрелили мою жену. Я остался с двумя детьми, что мне теперь делать?