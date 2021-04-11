Зёдер против Лашета: кто возглавит консерваторов на выборах в Бундестаг

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг. Об этом политик сообщил после прошедшей в Берлине закрытой встречи руководства фракции ХДС/ХСС в парламенте. В заседании принял участие и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, потенциальный конкурент Зёдера.

Маркус Зёдер, лидер ХСС: "Мы выяснили, что оба кандидата подходят, и оба готовы к выдвижению в канцлеры. Важно, что бы мы относились друг к другу с уважением, независимо от окончательного решения, мы будем оба хорошо взаимодействовать".

Армин Лашет, лидер ХДС: "Мы заявили о наших намерениях. Итак, есть два кандидата, известны задачи и цели. Далее мы посмотрим, как будут проходить консультации. С начала их проведет Христианско-демократический союз. Консультации намечены на понедельник. Затем это сделает ХСС".

Лашет в последние дни стремительно теряет поддержку, в том числе однопартийцев. Опросы общественного мнения показывают, что большинство избирателей Германии предпочитают видеть в

По словам лидера ХСС, возглавить консерваторов на выборах должен тот, у кого будут лучшие шансы победить. Кандидат от консерваторов станет потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту главы правительства ФРГ. Выборы намечены на 26 сентября.