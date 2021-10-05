ЮНИСЕФ: пандемия - угроза для психики детей

ЮНИСЕФ предупреждает: пандемия COVID-19 может крайне негативно отразиться на психическом здоровье детей и подростков. В обнародованном во вторник докладе организации подчёркивается , что последствия могут ощущаться на протяжении долгого времни - многих лет или даже десятилетий.

Изоляция во время пандемии только усугубилу проблему, особенно сильно это было заметно среди детей с аутизмом, расстройствами внимания и гиперактивностью.

По последним данным, диагностированным психическим расстройством сейчас страдает как минимум один подросток из семи.

"Проблема серьезная. Мы наблюдаем, как ежегодно в среднем 47 тысяч подростков кончают жизнь самоуийством. Это ошеломляющие цифры. Инвестиции в психическое здоровье могут спасти жизнь людей и наших детей", - говорит Зейнаб Хиджази, одна из авторов доклада.

Между тем расходы на обеспечение психического здорровья во всём мире не превышают 2% от статей национальных бюджетов, выделенных на здравохранение. Авторы доклада призвали власти всех стран взять на себя обязательства по защите и укреплению психического здоровья детей и подростков: рекомендовано, в частности, применять комплексный и научно-обоснованный подход, включая разработку обучающих программ для родителей, а также обеспечение здоровой и позитивной атмосферы в школах.