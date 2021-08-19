Лидеры талибов возвращаются из изгнания

Вооруженные боевики движения «Талибан» усиливают своё присутствие на улицах Кабула, в то время как большинство афганцев по-прежнему задаются вопросом о том, какое правительство будет сформировано в ближайшие дни.

Свергнутый президент Ашраф Гани выступил с обращением впервые после падения столицы и своего отъезда, но отрицает, что добровольно бежал из страны. Он также говорит, что собирается вернуться:

«У меня не было намерения бежать и покинуть страну. В настоящее время я нахожусь в Эмиратах, чтобы предотвратить кровопролитие. Я веду консультации, чтобы вернуться в Афганистан и продолжить совместную борьбу за обеспечение справедливости, суверенитета Афганистана, восстановления наших исламских ценностей и национальных достижений ».

Тем временем появились фотографии бывшего президента Афганистана Хармида Карзая: он страну не покинул и ведет переговоры с высокопоставленным командиром талибов, организовывая, по сообщениям, мирную передачу власти.

Поступают известия и о возвращении в Афганистан из изгнания политических лидеров «Талибана», в том числе главы движения муллы Абдулы Гани Барадара. Придя в к власти, талибы прилагают все усилия, чтобы добиться признания и говорят о формировании инклюзивного правительства.

Но сцены всё большего хаоса в кабульском аэропорту, откуда тысячи людей отчаянно пытаются покинуть страну, показывают, что многих не убеждают речи боевиков об умеренности и мире.

Иностранные правительства спешат эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев, но, несмотря на обещание талибов безопасно пропускать людей в аэропорт, поступают сообщения об избиениях женщин и детей, пытающихся приблизиться к взлётно-посадочной полосе.