19-летняя Зара Рутерфорд в одиночку облетит вокруг света

19-летняя Зара Рутерфорд может стать самой молодой женщиной, в одиночку облетевшей вокруг света.

Утром в среду её сверхлегкий самолет Shark UL стартовал из бельгийского аэропорта Кортрейк, куда вернется через три месяца. За время путешествия девушка пролетит над 52 странами и дважды пересечет экватор.

Сначала юная пилотесса направится в сторону Исландии, затем пролетит над Канадой, США и побережьем Южной Америки, пересечет Россию и страны Юго-Восточной Азии и наконец, через Ближний Восток, вернется в Европу.

Зара Рутерфорд, родившаяся в семье пилотов, начала тренироваться в 14 лет и получила летное удостоверение в прошлом году.

На сегодняшний день статус самой молодой женщины, облетевшей вокруг света, — у американки афганского происхождения Шаесты Вайз. В момент установки рекорда ей было 30 лет.