Авиакомпании готовят к лету лайнеры и пилотов

В начале пандемии коронавируса туризм на больше расстояния резко сократился. Тысячи воздушных судов по всему миру были поставлены на прикол и введены в состояние спячки. Вакцина и и карантинные меры помогли снизить на большей части Европы уровень заражения. Власти постепенно отменяют ограничения на международные поездки. Авиакомпании стали готовить свои лайнеры к пробуждению и полётам.

Это оказалось непросто. Застоявшиеся на земле крылатые машины должны пройти сотни часов проверок и испытаний, прежде чем пилотам разрешат поднять их в небо.

«Самолет, что за моей спиной, провёл год в законсервированном состоянии, - говорит руководитель технической группы Брюссельских авиалиний Симон Мишо. – Мы отвезём его в ангар, чтобы начать процедуру возврата в строй. Необходимо выполнить разные процедуры и требуется тщательная инспекция, чтобы лайнер был приведён в рабочее состояние и был признан совершенно безопасным для эксплуатации. Каждый компонент и каждая система подвергаются проверке, испытываются в соответствии с инструкциями. Это позволит с уверенностью вернуть самолет в действующий парк».

Неудивительно, что количество рейсов ещё не вернулось к уровню до Covid-19. Тем не менее, гражданская авиация набирают обороты. В конце апреля интенсивность транспортного потока над Европой была на 62% ниже, по сравнению с таким же периодом 2019 года. Это большой подъём, если учесть, что год назад пассажирское сообщение почти прекратилось.

Чтобы к периоду летних отпусков вернуть прежнее расписание, авиакомпаниям приходится ухаживать не только за самолетами. Теоретическую и практическую переподготовку должны пройти пилоты. Наверстать положенное количество воздушных миль им позволяют электронные тренажёры, в которых обстановка и движения такие же, как в настоящих кабинах.

«Время, проведённое за штурвалами компьютерного симулятора совпадает с реальным на настоящих маршрутах, - говорит лётный инструктор бельгийской авиакомпании Джереми Румс. - На каждой стадии имитационного рейса мы проверяем, как пилоты восстанавливают свои навыки, которые должны соответствовать стандартам. То есть, мы не выпускаем на линию ни одного пилота, не убедившись, что он способен управлять самолетом полностью безопасно. Не подтвердив это, они не смогут летать ».

Приближается лето, отпускники заказывают билеты на курорты. Главные европейские авиакомпании намерены к началу сезона поднять в воздух большую часть своего парка.