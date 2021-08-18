Европа борется с экстремальной погодой

На юге — пожары, на севере — штормы: экстремальная погода наступает на Европу со всех сторон.

Сотни греческих пожарных больше двух дней пытаются потушить пламя в районе города Вилия, неподалеку от Афин. Власти эвакуировали местный дом престарелых и жителей нескольких деревень.

"Худшего удалось избежать", но "битва продолжается", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя мощный лесной пожар в окрестностях Сен-Тропе. Борьба с пламенем, которое сожгло 3,5 тыс. гектаров леса, еще не закончена, тысячи человек были эвакуированы.

Между тем проливной дождь, град и сильный ветер обрушились на австрийский Зальцбург. Потоками размытой грязи с железнодорожных путей снесло поезд: 70 человек оказались заблокированными в вагонах, три пассажира пострадали. Мусор, оставшийся после разрушений, расчищает армия.

А в немецкой Нижней Саксонии на города налетел ураган, по словам спасателей, похожий на нехарактерное для этих мест торнадо. Стихия разрушила 50 домов, а упавшие деревья повредили линии электропередачи, газовые и водопроводные трубы. К счастью, никто не погиб.