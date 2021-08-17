Пожары под Сен-Тропе и Иерусалимом

Франция

Сотни пожарных борются с огнём на средиземноморском побережье Франции. В департаменте Вар по меньшей мере 22 человека пострадали от отравления дымом или получили лёгкие травмы.

Лесные пожары вспыхнули в понедельник примерно в 40 км от известного курорта Сен-Тропе. К утру вторника, по данным местных властей, выгорело около 5 тысяч гектаров.

На борьбу с огнём брошены 900 пожарных при поддержке специализированных самолётов и вертолётов. Власти перекрыли дороги, заблокировали доступ к лесам по всему региону и призвали население к осторожности. Тысячи местных жителей и отдыхающих эвакуированы во временные убежища.

Португалия

Более 600 пожарных борются с пламенем в регионе Алгарве на юге Португалии. Им помогают более 200 пожарных машин и 11 самолётов. Горят леса в окрестностях городов Тавира, Вила-Реал-ди-Санту-Антониу и Каштру-Марин.

Борьбе с огнём мешает сильный ветер и сухая жаркая погода. Пожарные стараются локализовать пламя и предотвратить его распространение дальше на юг, в более многонаселённые районы.

В понедельник была перекрыта часть автомагистрали A22. По данным властей, огонь распространяется, сжигая за час в среднем 200 гектаров. Один поджарный получил серьёзные ожоги и был доставлен в больницу на вертолёте.

Греция

Во вторник в Греции при поддержке самолетов-амфибий боролись с большим лесным пожаром к северо-западу от Афин. Эвакуирован дом для престарелых и несколько деревень.

В этом месяце по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров, вызванных самой продолжительной и самой высокой тепловой волной за последние десятилетия.

Израиль

Израильские пожарные третий день подряд пытаются локализовать пламя, которое уничтожило большую часть леса к западу от Иерусалима и поставило под угрозу несколько населённых пунктов. Запах дыма и гари ощущались и в Иерусалиме. В Израиле объявлена всеобщая мобилизация сотрудников службы пожарной охраны. В состояние повышенной готовности приведены силы полиции.

Эвакуировано население нескольких посёлков. Сообщается, что во вторник заметно снизилась скорость ветра и повысилась влажность воздуха, что помогает борьбе с огнем. Власти говорят, что для тушения пламени потребуется ещё несколько дней.