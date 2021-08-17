Сильный пожар на юго-востоке Франции

Bз-за сильного лесного пожара в департаменте Вар на юго-востоке франции тысячи людей эвакуированы, включая район Сен-Тропе, где в настоящий момент отдыхает большое число туристов, сгорело уже более 4000 гектаров растительности вблизи города Гонфарон. Очаг возгорания был выявлен недалеко от стоянки автодороги. Борьбу с огнем ведут сотни пожарных. В этом регионе Франции несколько дней подряд стоит жара. Распространению огня способствует сильный ветер. К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета.