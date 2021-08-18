Еврокомиссия призывает помочь беженцам из Афганистана прибывать в ЕС

Еврокомиссия призывает страны ЕС отказаться от репатриации в Афганистан нелегальных мигрантов и увеличить квоты на приём беженцев. Эту позицию на экстренном заседании глав МВД представила еврокомиссар по внутренним делам союза Ильва Йоханссон. Она настаивает на том, что ЕС должен принять меры для организации переселения мигрантов из Афганистана:

«Нельзя допускать, чтобы люди отправлясь в опасные путешествия, пытаясь неорганизованно добраться до границ ЕС. Мы не должны ждать, пока они появятся у наших внешних границ. Надо помогать им раньше. Надо сделать так, чтобы не было неорганизованных, опасных маршрутов, поддерживаемых преступниками. Наоборот, мы должны продвигать законные и безопасные каналы для перемещения в ЕС тех, кто нуждается в международной защите».

Еврокомиссар призвала вместе с тем активнее бороться с нелегальной иммиграцией. Эта проблема стала главной темой визита в Литву спикера Европарламента Давида Сассоли. Он обсуждал с премьер-министром Ингридой Шимоните пути разрешения миграционного кризиса, обострившегося после угроз Минска наводнить Европу нелегалами:

«Литовско-белорусская граница — это граница Европы, а режим Лукашенко фактически использует оказавшихся в беде мужчин и женщин. Я видел возмутительные поступки: как офицеры толкали людей через границу. Это проблема негуманного отношения к людям, но это ещё и вопрос охраны границ Европейского Союза».

Ранее литовская погранслужба заявила о наличии доказательств того, что белорусские офицеры вынуждают мигрантов устраивать провокации на границе с участием европейских силовиков и затем заявлять о побоях. Ведомство опубликовало соответствующую видеозапись.

Минск, в свою очередь, неоднократно обвинял западных соседей в чрезмерном применении силы и негуманном отношении к мигрантам.