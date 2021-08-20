Москва - "Талибан": отношения по-новому

Захват талибами Афганистана не застал Россию врасплох: Москва в течении многих лет методично работала над тем, чтобы заложить основу для отношений с группировкой, которую она до сих пор официально считает террористической.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул на этой неделе, что его страна не торопится признавать талибов в качестве новых правителей Афганистана, но добавил:

"Мы видим обнадёживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о желании сформировать правительство с участием других политических сил".

За месяц до начала наступления талибов их делегация посетила Москву и дала заверения в том, что угрозы интереса России и её союзникам в Средней Азии не будет. В ходе этого визита представитель "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин в частности заявил:

"Мы взяли на себя обязательство не позволять никому, никакому человеку, никакому субъекту использовать территорию Афганистана против соседней страны или других стран региона и мира".

Российские дипломаты говорят, что доверяют заверениям группировки. Тем не менее в последние недели Россия провела серию совместных военных учений с союзниками в Центральной Азии, чтобы подчеркнуть своё обещание помочь им отразить любые возможные угрозы безопасности со стороны Афганистана. Последние из манёвров начались на этой неделе в Таджикистане.

"Москва считает "Талибан" меньшим злом. Более того, талибы фактически обещали и неоднократно упоминали, что не намерены угрожать России и государствам-правопреемникам бывших советских республик в Центральной Азии".

10 лет Советский Союз вёл в Афганистане войну, которая закончилась выводом его войск в 1989 году. Сейчас Москва возвращается в качестве влиятельного посредника в международных переговорах по Афганистану, непрерывно работая над укреплением связей с талибами, принимая их представителей в рамках двусторонних и многосторонних встреч.

В отличие от многих других стран, Россия не стала эвакуировать свое посольство из Кабула, и её посол сразу же встретился с талибами для "конструктивных", по его словам, переговоров после того, как они захватили столицу.