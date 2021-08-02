Польша даёт белорусской спортсменке Кристине Тимановской убежище

Польша предложила убежище и визу для въезда в страну белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая отказалась вернуться на родину и обратилась к МОК за помощью. Спортсменка уже прибыла в польское посольство в Токио.

Она, как заявила официальная Варшава, при желании может продолжить свою спортивную карьеру в принимающей стране.

Ранее член олимпийской сборной Беларуси Кристина Тимановская, заявленная на соревнования в беге на дистанцию 200 метров, сообщила, что её насильно вывозят из Японии.

До того 24-летняя бегунья раскритиковала решение тренеров о её включении в эстафету 4 по 400 м., к которой она не готовилась.

Олимпийский комитет Беларуси снял Тимановскую с соревнований, в связи с её "эмоционально-психологическим состоянием". Девушку повезли в аэропорт, где та обратилась в полицию.

Кристина Тимановская, легкоатлетка, член Олимпийской сборной Беларуси:"Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти меня из страны без моего согласия. Я прошу МОК вмешаться".

В Итоге самолёт в Беларусь улетел без спортсменки. Помощь ей оказали представители МОК и японские власти.

Активисты из Белорусского фонда спортивной солидарности подтвердили, что на родине Тимановской длействительно грозит опасность. О готовности предоставить ей убежище заявили сразу несколько стран.