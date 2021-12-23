"Карпатская рапсодия": смесь венгерского фолка, джаза и рок-н-ролла

Для миллионов любителей классической музыки это католическое Рождество пройдет под аккомпанемент "Карпатской рапсодии" — смеси венгерского фолка, цыганской музыки, джаза и рок-н-ролла. Крупнейший в мире телеканал, посвященный классике, Mezzo TV, приобрел права на фильм-концерт венгерского режиссера Имре Сабо-Штайна и в ближайшие дни покажет его несколько раз.

"Это необузданная карпатская радость. Она отличается от балканской или нордической радости. Это очень особенный фильм о наших глубоких музыкальных традициях", — говорит режиссер ленты Имре Сабо-Штайн.

Прошлым летом 40 камер запечатлели выступление симфонического оркестра "Кончерто Будапешт" под руководством дирижера Андраша Келлера. Среди музыкантов — скрипач-виртуоз Роби Лакатош и гитарист Ференц Снетбергер.

Всего в программе 12 работ: венгерских, румынских, испанских и цыганских композиторов. А черно-белая цветовая гамма фильма как будто бы переносит зрителя в будапештское кафе 1960-ых годов.