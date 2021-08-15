В Гаити растет число жертв землетрясения

В Гаити продолжаются поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения, ударившего в субботу по юго-западным районам страны. За сутки число жертв увеличилось в два с половиной раза - по данным Управления гражданской защиты республики, обнародованным в воскресенье, погибли по меньшей мере 724 человека. Около трех тысяч человек получили ранения.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением в 125 тысяч человек, его очаг залегал на глубине 10 километров. Больше всего пострадали департаменты Юг, Грнад-Анс и Нипп. Спасатели и местные жители ведут поиски выживших под завалами, но средства, имеющиеся в их распоряжении, ограничены.

Сильвестре Рихо, сотрудник спасательной службы: "После землетрясения произошло два подземных толчка. Многие получили ранения, требуется больше помощи, много погибших, сенатор Ле-Ке ранен, необходимо много лекарств, помощь властей, помощь со стороны международного сообщества, от НПО".

В условиях стихийного бедствия власти страны на месяц ввели режим чрезвычайного положения. Однако усилия по оказанию помощи пострадавшим могут быть затруднены по мере приближения тропического шторма, проливных дождей и риска наводнений. Кроме того, единственную дорогу, соединяющую столицу с югом, в бедных районах с начала июня контролируют вооруженные банды, что мешает свободному передвижению.