Помочь Гаити

Больница на юго-западе Гаити, где в минувшую субботу мощное землетрясение магнитудой 7,2 разрушило множество домов, переполнена пациентами. Многих разместили в коридорах, на верандах, во внутренних двриках. Число погибших превысило 1400 и продолжает расти.

Островное государство, ещё не оправившееся от предыдущих ударов стихии, переживает тяжелейшую ситуацию. Наряду с тысячами раненых и потерявших кров, многие жители, напуганные подземными толчками, покинули свои дома и живут практически под открытым небом, используя подручные средства, чтобы возвести хоть какое-то укрытие.

Береговая охрана США направила вертолёты для оказания помощи гаитянам - они вывозят тяжело раненых из труднодоступных пострадавших районов.

На призывы о помощи откликнулись и другие страны, в том числе Мексика. Два самолёта мексиканских ВВС доставили 15 тонн продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов.

Наряду с последствиями землетрясения Гаити борется с пандемией коронавируса, бандитизмом и нищетой на фоне политической нестабильности, возникшей в связи с убийством президента страны в прошлом месяце. А тем временем надвигается новая опасность: тропический шторм Грейс приближается к острову с проливными дождями и сильным ветром, он уже вызвал наводнения и оползни в соседней Доминиканской республике.